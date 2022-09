Finisce 0-0 il derby di Liverpool

Due pali per i Reds, un gol annullato ai Toffees: finisce 0-0 il Derby del Merseyside tra Everton e Liverpool

Il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool finisce con un pareggio a reti bianche. Continua il momento no dei Reds di Klopp, che è partito a rilento in questa Premier League.

Il Liverpool ha colpito due legni in questa partita con Luis Diaz e Salah. Un legno anche per i Toffees, con Tom Davies e anche un gol per la squadra di Lampard, ma la rete di Coady è stata tolta dal Var.