Fiorentina, Jovic: «Non gioco da tre anni, mi ci vorrà tempo per tornare in forma»

Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Informer riguardo alla sua stagione e ai suoi obiettivi. Le sue dichiarazioni:

OBIETTIVI – «Non mi piace parlarne, ma quando me l’hanno chiesto ho detto 30 gol. Questo non vuol dire che li farò con certezza, ma ci provo».

CONDIZIONE – «Non gioco da tre anni e mi serve tempo per tornare in forma. Sto lavorando e so anche che quando uno arriva alla Fiorentina dal Real Madrid ci sono tante aspettative. Migliorerò partita dopo partita».

FIORENTINA – «Mi aspettavo una stagione turbolenta e già dopo le prime partite è chiaro che sarà così».