Fiorentina, a tutto Castrovilli: «Momento magico e sulla Nazionale…»

Gaetano Castrovilli ha parlato ai canali media ufficiali della Fiorentina del suo stato di forma e della possibilità di arrivare in Nazionale. Le sue parole.

MOMENTO – «Questo è un momento magico, sia per me che per la squadra e la società. Stiamo attraversando un periodo bello e vogliamo continuare così. Devo ancora realizzare tutto quello che mi sta succedendo. Adesso arriva la Lazio, che ha tanti elementi importanti, come Immobile, un gran bel giocatore, l’ho consigliato a mio cugino per il fantacalcio».

BRESCIA – «Occasione con il Brescia? Siamo stati sfortunati, il mio tiro è stato ribattuto da Vlahovic, ma vogliamo rifarci alla prossima».

TIFOSI – «Ci aiutano molto, ci seguono sempre, è come se ci fossero anche loro sul campo».

IDOLI – «Diciamo Ronaldinho e Kakà».

NAZIONALE – «Nazionale? Incrocio le dita, se arriverà la chiamata la dedicherò alla mia famiglia»