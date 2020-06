Mariusz Kulesza ha parlato del futuro di Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina: le dichiarazioni del procuratore sportivo

Mariusz Kulesza, agente di Bartlomiej Dragowski, ha parlato del futuro del portiere della Fiorentina ai microfoni di firenzeviola.it.

CONTATTI – «Con Bart ci sentiamo con grande frequenza. Tutti noi abbiamo passato un brutto e difficile periodo a causa del Coronavirus. Adesso spero che questa situazione sia alle spalle. Dobbiamo guardare al futuro con positività. È felice e non vede l’ora di tornare a giocare».

BILANCIO STAGIONALE – «Il campionato di Bart è stato più che positivo. Ha giocato tantissime gare mostrando ottime doti e ha fatto dei salvataggi impressionanti in alcune occasioni. La stagione della Fiorentina, però, non è ancora finita e ci sono ancora tante partite. Dragowski non deve abbassare la guardia e dare il massimo fino all’ultima gara di Serie A».

FUTURO – «Ancora è presto per parlare del suo futuro, deve pensare solo a finire la stagione nel migliore dei modi. Io personalmente spero che arrivi a giocare in Nazionale e in Champions League o Europa League in futuro. Ha tutte le qualità per riuscirci».