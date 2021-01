Fiorentina, ansia per Ribery: infortunio per lui contro la Lazio

La partita di Franck Ribery contro la Lazio è durata poco più di mezz’ora. Il francese della Fiorentina è stato sostituito per un infortunio

Tegola in casa Fiorentina con Franck Ribery costretto al cambio per infortunio. Il francese aveva accusato un problema nel corso del riscaldamento ma aveva deciso di stringerei denti e scendere comunque in campo.

Al 37′, però, si è accasciato a terra per un guaio muscolare che ha costretto il tecnico viola Cesare Prandelli a sostituirlo. Al suo posto è entrato Valentin Eysseric.