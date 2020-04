Fiorentina, Antognoni: «Commisso assomiglia a Cecchi Gori»

Il club manager della Fiorentina Antognoni ha commentato l’operato svolto dagli ultimi presidenti viola: «Commisso assomiglia a Cecchi Gori»

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha riavvolto il nastro dei presidenti viola: «Gli ultimi tre presidenti della Fiorentina hanno dato qualcosa di positivo tutti e tre: Cecchi Gori ha vinto qualcosa di buono. Della Valle ha riportato la società in una buona situazione di classifica e ha fatto la Champions League».

«Commisso sta cercando di riportarla ai fasti di un tempo. Il presidente di adesso assomiglia a Cecchi Gori come mentalità e come conduzione familiare delle proprie aziende e in questo caso della Fiorentina», ha concluso Antognoni ai microfoni di Toscana TV.