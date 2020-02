Fiorentina Atalanta: l’importanza di Toloi nel fra progredire l’azione

Toloi dà un importante contributo anche alla fase di possesso dell’Atalanta. Oltre agli inserimenti, fa progredire spesso la manovra

Una delle peculiarità del calcio di Gasperini consiste nei compiti dei terzi di difesa. Oltre alle marcature a uomo a tutto campo, danno un contributo determinante alla fase di possesso. Spesso si sganciano addirittura in avanti per andare a occupare l’area nei cross.

Ma anche nel far progredire la manovra hanno ruoli importanti. Un esempio nella slide sopra, il preludio dell’occasionissima di Pasalic del primo tempo. Toloi alza improvvisamente la propria posizione per dare una soluzione di passaggio a Castagne. Nessun giocatore della Fiorentina era pronto al suo movimento, con Toloi che quindi ha tempo e spazio per lanciare il compagno in profondità.