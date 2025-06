Fiorentina, per il vice Kean si cerca un profilo esperto: Dzeko e Immobile i favoriti, ma se parte l'attaccante...

Fiorentina, per il vice Kean si cerca un profilo di esperienza: Dzeko e Immobile i favoriti, ma i piani possono cambiare in caso di partenza di Moise

La Fiorentina sta valutando diverse opzioni per il ruolo di vice Kean, qualora il centravanti piemontese dovesse restare. I nomi principali sul taccuino di Pradè sono due veterani d’esperienza internazionale: Ciro Immobile ed Edin Dzeko. Il primo, classe 1990, ha appena concluso una stagione positiva al Besiktas con 19 gol in 41 presenze, ma ha ancora un anno di contratto a 6 milioni di euro netti. I viola gli avrebbero offerto un biennale per riportarlo in Serie A, un’opportunità gradita all’ex laziale, anche se resta da superare la concorrenza del Milan, che con Allegri potrebbe accelerare l’operazione. Dzeko, invece, è attualmente svincolato dopo l’esperienza al Fenerbahce: anche lui spinge per un accordo biennale, ma la Fiorentina vorrebbe cautelarsi offrendo un contratto annuale con opzione. In alternativa, restano in lizza due profili più giovani ma meno convincenti: il greco Fotis Ioannidis, per cui il Panathinaikos chiede molto, e Cristian Shpendi del Cesena.

Tuttavia, il nodo principale potrebbe essere proprio la permanenza di Moise Kean. L’attaccante ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro attiva dall’1 al 15 luglio e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Al-Qadsiah – club della Saudi Pro League – starebbe valutando seriamente il pagamento della clausola per portarlo in Arabia Saudita. I primi contatti tra la dirigenza saudita e l’entourage del giocatore sono già stati avviati, segno di un’operazione che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Se Kean dovesse partire, la Fiorentina si troverebbe costretta a rivoluzionare il proprio attacco, accelerando su almeno uno tra Immobile e Dzeko o virando su nomi più giovani, ma di prospettiva immediata.