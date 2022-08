Fiorentina Bajrami, si continua a trattare: l’Empoli ha chiesto Maleh

La Fiorentina continua a seguire la pista che porta a Bajrami dell’Empoli: gli azzurri hanno chiesto Maleh in cambio

La Fiorentina vuole rinforzarsi in mezzo al campo e avrebbe trovato in Bajrami la pedina giusta per farlo. Una trattativa e un interesse che ormai va avanti da tempo e che potrebbe delinearsi in queste settimane.

L’Empoli dal canto suo per privarsi del giocatore avrebbe chiesto ai Viola il centrocampista Maleh. Lo riporta il Corriere dello Sport.