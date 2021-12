Fiorentina, Barone: «Società più a rischio di giocatori e agenti. Vanno protette»

Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro il Verona: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Joe Barone ha parlato prima di Verona-Fiorentina.

DICHIARAZIONI – «È importante che tutte le squadre d’Europa condividano il meccanismo, agenti e giocatori sono meno a rischio dei proprietari. Il biglietto si paga per vedere giocare le squadre. Stiamo lottando per regole nuove con la Fifa, credo che il prossimo anno farà nuove leggi in merito. Nuove leggi che diano nuove regole per il campionato».