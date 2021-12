Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Hellas Verona e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Bentegodi, Hellas Verona e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Hellas Verona Fiorentina 0-0 MOVIOLA

1′ – Inizia il match al Bentegodi.

15′ – Inizio arrembante dei padroni di casa, Fiorentina timida che subisce le iniziative avversarie.

17′ – VERONA AVANTI! Lasagna trova la prima rete stagionale, sfruttando l’ottimo assist di Caprari, favorito da un pallone perso dalla Fiorentina in uscita.

19′ – Ci prova la viola. Il diagonale di Vlahovic si spegne però sul fondo.

32′ – Chance per gli ospiti. Bonaventura si avventura dentro l’area, ma al momento di calciare viene murato dal provvidenziale recupero di Sutalo.

33′ – Simeone spreca tutto. L’argentino calcia fuori a porta vuota. Nuovo errore in uscita, stavolta di Igor, ma l’attaccante gialloblù, subito servito, non concretizza come suo solito.

45′ – un minuto di recupero.

45’+1 – finisce il primo tempo. Verona avanti con il gol di Lasagna.

Hellas Verona Fiorentina 0-0: risultato e tabellino

