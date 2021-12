Risultati e classifica Serie A live: la giornata parte con Juve e Atalanta

Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciannovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla diciannovesima giornata di Serie A che si svolgerà tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Ultimo turno del girone d’andata e del 2021 che parte monco a causa del rinvio di Udinese-Salernitana. Dunque i primi match del martedì sera vedranno Juventus e Atalanta incrociare i tacchetti con i colori rossoblù più in crisi che mai. Mercoledì invece piatto ricchissimo: si parte nel pomeriggio con il derby emiliano e l’ostica trasferta della Lazio al Penzo, mentre in fascia preserale la capolista Inter ospita il Torino in contemporanea alle sfide di Roma e Fiorentina, a a caccia di continuità. A chiudere, in serata, ecco il Milan al Castellani e il Napoli contro Thiago Motta.

Martedì 21 dicembre

Udinese-Salernitana rinviata

Juventus-Cagliari ore 20.45

Genoa-Atalanta ore 20.45

Mercoledì 22 dicembre

Sassuolo-Bologna ore 16.30

Venezia-Lazio ore 16.30

Inter-Torino ore 18.30

Roma-Sampdoria ore 18.30

Hellas Verona-Fiorentina ore 18.30

Empoli-Milan ore 20.45

Napoli-Spezia ore 20.45

CLASSIFICA

Inter 43

Milan 39

Napoli 39

Atalanta 37

Roma 31

Juventus 31

Fiorentina 31

Lazio 28

Empoli 27

Torino 25

Bologna 24

Sassuolo 24

Hellas Verona 23

Udinese 20

Sampdoria 19

Venezia 17

Spezia 13

Genoa 10

Cagliari 10

Salernitana 8

