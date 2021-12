Allo stadio Meazza, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Meazza, Inter e Torino si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22.

Sintesi Inter Torino 1-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca!

4′ L’Inter fa la partita – Come era lecito attendersi, la squadra di Inzaghi prova a gestire il possesso del pallone, il Torino si chiude in difesa.

7′ Chance Toro – Primo squillo da parte del Torino, ma il pallone viene deviato sul fondo dall’intervento in uscita da Handanovic. Sul calcio d’angolo successivo, Bremer si libera bene ma di testa appoggia ad Handanovic.

12′ Tiro Vidal – Vidal calcia di prima intenzione, ma il tiro del cileno non è preciso.

16′ Tiro di Ola Aina – Ci prova il nigeriano da fuori area, ma la palla deviata finisce in angolo.

17′ Pjaca a un passo dal gol – Dopo una serie di rimpalli il numero 11 apre il piatto, conclusione che sfiora il palo alla sinistra di Handanovic.

20′ Chance per Bastoni – Il difensore numero 95 si sgancia bene ed entra in area di rigore, poi scarica il mancino, ma non inquadra la porta!

25′ Tiro di Brozovic – Dopo un’azione personale di Lautaro Martinez imbeccato perfettamente da Calhanoglu, il croato tenta la conclusione: tiro debole, Milinkovic-Savic blocca

30′ GOL DELL’INTER – Splendida azione di contropiede dell’Inter spinta da Brozovic che allarga per Dzeko il quale appoggia al centro per Dumfries che di piatto buca Milinkovic-Savic.

34′ Il Toro prova a reagire – Il Torino prova a reagire dopo il gol subito, ma al momento la squadra di Juric non riesce a trovare la giocata giusta.

37′ Lautaro a un passo dal gol – Palla clamorosa di Calhanoglu che libera Lautaro il quale supera Savic ma incredibilmente appoggia sul fondo.

42′ Tiro Brozovic – Altra conclusione di Brozovic verso la porta del Torino: conclusione violenta ma poco precisa, si ripartirà da una rimessa dal fondo in favore degli ospiti.

Fine primo tempo – Intervallo

Migliore in campo: al termine del primo tempo Dumfries PAGELLE

Inter Torino 1-0: risultato e tabellino

RETE: 30′ Dumfries

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Dimarco, Kolarov, Darmian, Vecino, Sensi, Gagliardini, Sanchez, Satriano. Allenatore: S. Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Pjaca; Sanabria. A disposizione: Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Rodriguez, Ansaldi, Praet, Kone, Mandragora, Warming, Linetty, Rincon. Allenatore: Juric

ARBITRO: Guida

