Fiorentina, Barone: «Viola Park segnale del nostro impegno»

Le parole di Joe Barone sull’investimento di Viola Park: «abbiamo sempre creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti»

Intervistato dalla Repubblica, Joe Barone ha parlato del progetto di Viola Park, uno degli obiettivi della proprietà di Commisso.

«A parte tutta la pandemia mondiale, a parte la crisi globale, a parte tutti gli incrementi dei costi delle materie prime, Rocco Commisso e noi come società abbiamo sempre creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti. In questo periodo di grandi difficoltà molte aziende si sono dovute arrendere, noi invece non abbiamo mai mollato. E infatti voglio precisare che i costi sono molto più alti rispetto a quanto previsto. Ho dovuto chiedere a Commisso di mettere altri 10 milioni, arrivando a più di 100 milioni di spesa solo per il Viola Park. Nonostante questo siamo andati avanti velocemente e rispettando i tempi. Siamo molto soddisfatti. E questi soldi in più rappresentano ancora una volta un segnale sull’impegno di Commisso per la Fiorentina».