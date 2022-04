Fiorentina, Barone: «Viola Park modello europeo. Con Commisso...»

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato dal Viola Park dei progetti della società gigliata: le dichiarazioni

Joe Barone parla dei piani futuri della Fiorentina dal nuovo Viola Park.

LE PAROLE – «E’ una giornata importante per far vedere quello che sta facendo Firenze, abbiamo ospiti il presidente della Fifa e la sottosegretaria allo sport. Abbiamo parlato dell’investimento di Rocco Commisso e del progetto Fiorentina, la nostra base. Il Viola Park è un progetto modello non solo a livello italiano ma anche europeo. La Fiorentina sta diventando una società modello».