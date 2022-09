Fiorentina, Batistuta: «Firenze è casa mia. Futuro da dirigente?»

Le parole di Batistuta al Festival dello Sport a Trento: «Ho dato una grossa mano all’Inter per far arrivare Martinez»

Gabriel Omar Batistuta è intervenuto al Festival dello Sport a Trento. Di seguito le sue parole.

FUTURO DA DIRIGENTE – «L’Inter aveva Facchetti e ora ha Zanetti come faro, il Milan ha Maldini. La Fiorentina è casa mia, quindi vediamo… Io aspetto delle buone opportunità».

INTER – «Voglio chiedere scusa all’Inter che mi ha corteggiato più volte. Io apprezzavo molto Moratti, mi piaceva la sua eleganza e il suo modo di parlare. Ho dato una grande mano per far sì che l’Inter prendesse Lautaro Martinez. Mi sono tranquillizzato solo lì (ride, ndr). Lautaro sta facendo molto di quello che avrei voluto fare io con l’Inter».

ARRIVO IN ITALIA DA GIOCATORE – «Sono stato 10 anni a Firenze, era un calcio sconosciuto per me. Il livello era altissimo, ho cominciato e ho sposato la causa della Fiorentina. La tifoseria viola non è semplice, va capita e c’è un senso di appartenenza. Mi sono innamorato, quella città è casa mia».