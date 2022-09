Fiorentina, Biraghi: «Col Twente sembrava Europa League, siamo già rodati»

Il capitano della Fiorentina Biraghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’RFS

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League contro l’RFS.

RODAGGIO COL TWENTE – «Noi siamo già entrati in ottica Europa. Contro il Twente sembrava un preliminare di Europa League più che di Conference. Avevano buone individualità ed uno stadio caldissimo. Siamo stati bravi a passare un turno molto difficile e siamo pronti ad affrontare con la massima serietà questa competizione anche perché ce la siamo davvero sudata. Sono contento che abbiamo già avuto un turno preliminare, così abbiamo già fatto esperienza. Penso che chi va in campo debba fare ciò che proviamo da un anno a questa parte, da quando ci alleniamo col mister, e che debba tentare di fare quello che abbiamo in mente».

OBIETTIVI – «Penso che porsi degli obiettivi non è facile anche perché è la prima volta che facciamo questa competizione. Cercheremo di fare il massimo pensare di partita in partita, anche perché non c’è tanto tempo per pensare con tutti questi impegni. Stiamo costruendo qualcosa di importante. Esempi come l’Atalanta sono venuti fuori col tempo. Già l’anno scorso abbiamo raggiunto traguardo incredibile, abbiamo superato squadre che partivano sopra a noi. Abbiamo fatto un gran lavoro, ma bisogna pensare di partita in partita senza porsi limiti».

RFS – «Contro RFS Riga sarà importante l’apporto del pubblico. Ci dispiacerà se ci saranno solo 10.000 tifosi, alla prima di Conference dopo anni che non siamo in Europa ci aspettavamo più spettatori. Il Franchi ci ha sempre dato una mano, e ci serve la sua spinta. Speriamo che domani si riesca a comprare qualche biglietto in più, chi ci sarà sicuramente farà sentire il suo supporto».