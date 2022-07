Fiorentina, Bonaventura: «La squadra sta crescendo»

Le parole di Giacomo Bonaventura dal ritiro della Fiorentina: «La squadra sta crescendo, mi aspetto di divertirmi»

Dal ritiro della Fiorentina in Austria, Giacomo Bonaventura ha parlato di come sta andando la preparazione e cosa si aspetta dalla prossima stagione. Di seguito le sue parole.

«Siamo al secondo anno con lo stesso allenatore, ci sono tante cose che si sono un po’ automatizzate, quindi quest’anno dobbiamo lavorare per fare meglio della passata stagione. Credo che la squadra stia crescendo, ma dobbiamo dimostrarlo poi in campionato.

Bisogna analizzare bene quanto fatto l’anno scorso e cercare di crescere sotto tutti gli aspetti. Fare più gol, subirne di meno, tenere di più la palla, attaccare gli avversari in un certo modo, preparare meglio le partite. Penso che con l’esperienza dell’anno scorso possiamo aggiustare alcune cose e migliorare tante situazioni. Io sto bene, sono contento di come abbiamo lavorato e di come è iniziata la stagione.

Mi trovo bene, mi piace questo modo di giocare quindi mi aspetto di divertirmi. L’obiettivo principale per me è giocare tranquillo e aiutare la squadra. C’è sempre da migliorare e io voglio fare sempre meglio, sia in fase realizzativa che difensiva.

Dodò? Mi sembra che sia un buon calciatore, ha già giocato a buonissimi livelli, è giovane e penso che non avrà problemi a stare qua».