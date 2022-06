Fiorentina, caccia al nuovo portiere: la situazione da Vicario a Gollini

Anche la Fiorentina in cerca di un estremo difensore. Lunga lista dei viola per il mercato: eccola nel dettaglio

La Fiorentina è alla ricerca di un estremo difensore che garantisca sicurezza a tutto il reparto difensivo e, come riportato da Tuttosport, ci sono diversi nomi sulla lista di mercato.

In primi c’è il solito Vicario, che è ancora l’alternativa più forte a Carnesecchi. Occhi sempre anche su Gollini (pronto a tornare in Italia) e Milinkovic Savic, in cerca di una nuova avventura.