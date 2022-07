Fiorentina, caccia al sostituto di Milenkovic: già sondati tre profili

La Fiorentina sonda già i sostituti di Nikola Milenkovic. L’indiscrezione sui nomi inseriti nella lista di mercato dei viola

Nikola Milenkovic è uno dei nomi più caldi in questo momento sul mercato italiano.

E’ per questo che la Fiorentina sta sondando diverse piste per trovare il giusto sostituto in caso di cessione del difensore serbo, che potrebbe partire ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Per il Corriere dello Sport sono tre, in particolare, i nomi a cui pensa la viola: Kumbulla, Le Normand, Mbemba.