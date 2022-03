Fiorentina, Castrovilli: «Bisogna migliorare sotto porta. Europa? I tifosi la meritano»

Gaetano Castrovilli, fantasista della Fiorentina, ha parlato dopo il successo dei viola contro il Bologna. Le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN Gaetano Castrovilli ha parlato dopo Fiorentina-Bologna.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto un’ottima partita e siamo contenti dei tre punti, ma bisogna migliorare ancora sotto porta. A inizio stagione ho avuto due infortuni, adesso sento più fiducia e darò il massimo fino alla fine. Europa? Pensiamo gara per gara per restare attaccati al treno. I tifosi meritano un traguardo simile, ce la metteremo tutta per raggiungerlo».