Fiorentina, cena tra Joe Barone e Italiano: il dg chiaro sui piani viola

In casa Fiorentina incontro a cena tra Joe Barone e Vincenzo Italiano. Il dg viola è stato chiaro sui programmi della società

Come riferito da La Nazione, in casa viola è andato in scena un incontro tra Joe Barone e Vincenzo Italiano in questi giorni. Il dg della Fiorentina ha ribadito la totale fiducia al tecnico, che ha ora come obiettivo quello di centrare un posto in Europa.

Il pesante ko di Genova non ha lasciato dubbi: se il mister vorrà, il prossimo anno sarà ancora lui alla guida del club. Con obiettivi via via più grandi…