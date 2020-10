Fiorentina, Chiesa capitano: Iachini si scusa con la squadra

Chiusa definitivamente la vicenda della fascia di capitano a Chiesa con Iachini che ha chiesto scusa ai giocatori della Fiorentina

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini si è scusato con tutta la squadra per la decisione di cedere a Federico Chiesa la fascia di capitano in occasione della sfida con la Sampdoria, pochi giorni prima del suo passaggio in bianconero.

Lo segnala Repubblica Firenze svelando un faccia a faccia fra il tecnico ed i giocatori in vista della gara di campionato contro l’Udinese, una partita che in caso di sconfitta potrebbe costare l’esonero all’allenatore viola.