Fiorentina, Commisso: «Iachini mi ha colpito, è come me»

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del momento della sua squadra. Ecco le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della società.

COMMISSO – «Parlando per telefono con Iachini mi ha colpito la sua grinta. E’ duro, tosto, mi piace che abbia allenato i ragazzi in questo modo. Lui è come me. Mercato? Devo ancora parlare con i dirigenti comunque c’è la volontà di rinforzare la squadra. Altro non c’è da dire né sui tempi né sui nomi».