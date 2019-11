Fiorentina, Commisso: «Mercato? Qualcosa si può fare. Su Chiesa…»

Ecco le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sul mercato di gennaio e sulla permanenza di Chiesa in viola

Spazio anche alle domande sul mercato di gennaio nella conferenza stampa di Rocco Commisso. Ecco le parole del numero uno viola sulle opportunità in entrata e in uscita, oltre alla situazione di Federico Chiesa.

«Se interverremo sul mercato a gennaio? La risposta è sì e no, scegliete voi. Non ci siamo ancora seduti a parlarne ma c’è l’intenzione di fare qualcosa. Situazione legata a Chiesa? Si parla, perché noi diciamo così. Può darsi di sì o può darsi di no, magari tra qualche tempo ci sarà qualche annuncio. Non c’è nessuna trattativa o accordo preciso, solo che il nostro lavoro è quello di parlare, ascoltare e poi portare a termine le cose».