Fiorentina, Commisso: «Playoff Serie A? Per ora sì, ma non in futuro»

La posizione del presidente della Fiorentina Rocco Commisso riguardo alla possibilità dell’adozione dei playoff per la Serie A

Nel corso del collegamento con gli studi di Sportmediaset, Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha aperto alla soluzione playoff per decretare il vincitore dell’attuale campionato di Serie A. Ecco le sue parole.

«A me piace la tradizione del nostro calcio. Negli USA non ci sono promozioni perché ci sono campionati chiusi. Per ora quindi ok ai playoff, ma non in futuro. Il campionato deve mantenere la formula che ha».