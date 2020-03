Fiorentina, Commisso: «Stadio? No a gara per Mercafir»

Il presidente della Fiorentina Commisso ha scritto una lettera in merito alla realizzazione del nuovo stadio

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha scritto una lunga lettera in relazione al nuovo stadio che vorrebbe costruire al posto del Franchi. Ecco il testo completo pubblicato sul sito ufficiale della società viola.

Ecco le parti salienti: «Annunciamo a malincuore che la Fiorentina non parteciperà alla gara pubblica per la Mercafir con scadenza prevista per il 7 aprile 2020. La rapida realizzazione di questo obiettivo, ossia la costruzione di un nuovo stadio per la Fiorentina, gioverebbe innanzitutto alla bellissima città di Firenze, la casa della famiglia viola».