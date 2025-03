Fiorentina, si torna ad Atene per scrivere un’altra storia: chi al fianco di Kean? Zaniolo o Beltran? Le scelte di Palladino

Fiorentina, si torna ad Atene per cancellare la sconfitta in finale: Palladino ritrova Kean, ma chi sarà al suo fianco? Dubbio Zaniolo Beltran

La Fiorentina torna ad Atene 281 giorni dopo la finale di Conference League persa contro l’Olympiacos. I viola vogliono tornare in finale – la terza su quattro edizioni del torneo – ma questa volta con l’obiettivo di sollevare il trofeo dopo le due finali perse.

Si parte contro il Panathinaikos, prima grosso banco di prova internazionale per la squadra di Palladino e per il tecnico e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, si affida ai suoi assi. 3-5-2 con Kean che sembra pronto a tornare titolare dopo lo spavento di Verona: al suo fianco Zaniolo e Beltran si giocano una maglia da titolare. Nicolò con la Conference ha un rapporto speciale, segnando la rete decisiva in finale in Roma Feyenoord, ma ieri nella rifinitura ha provato l’argentino in coppia con Kean.