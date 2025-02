Crisi Fiorentina, Delio Rossi: «Fatico a capire cosa sia successo alla squadra; su Palladino dico questo»

Crisi Fiorentina: le parole dell’ex tecnico dei viola Delio Rossi sul momento difficile che sta vivendo la squadra di Palladino

In una intervista a RadioFirenzeViola Delio Rossi ha parlato della crisi che sta vivendo la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

CRISI – «Faccio fatica a capire cosa stia succedendo ai viola… ho la sensazione che il tecnico era partito con un’idea, poi ha capito che non poteva essere applicata e dopo una buona fase di gioco il mercato può avere creato qualche problema per colpa dell’abbondanza. L’allenatore è chiamato a tirare fuori dai nuovi il meglio ma deve essere aiutato anche dalla società nella scelta dei giovani. Poi Firenze è una piazza esigente, la conosciamo».

RAPPORTI TRA DIRIGENZA E ALLENATORE – «Ci deve essere sempre comunione di intenti nelle cose. L’allenatore è il capo supremo della sua area e se il direttore sportivo ha concertato i giocatori da acquistare non ci devono essere problemi. Se poi il ds non è convinto di quello che fa l’allenatore ha solo una cosa da fare: mandarlo via e chiamarne un altro. Rimanere nell’equivoco non giova a nessuno».

LECCE DECISIVO – «No, secondo me no. Un allenatore non deve essere legato al risultato di una singola gara. Se l’allenatore sta portando avanti un progetto di concerto con la società, i risultati vengono in secondo piano».

PALLADINO – «Come molti allenatori, ha fatto bene soprattutto a Monza. Anche a Firenze ha dimostrato di avere delle qualità. L’unica cosa che posso dire è che gli manca un pizzico di esperienza ma non posso dire nulla su come giocava il suo Monza, una squadra davvero organizzata. A Firenze però non basta il pragmatismo: devi unire a questo anche il gusto estetico».