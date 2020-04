Cutrone: «L’esordio in Nazionale un’emozione unica. Higuain? Persona fantastica»

Patrick Cutrone ha parlato in una lunga diretta Instagram sulla pagina di “Che Fatica la Vita da Bomber”. Le sue parole

COLLEZIONI MAGLIETTE – «Ci sono molto affezionato. Ho Totti, Cristiano Ronaldo e Messi perchè quando ho esordito con la Nazionale Maggiore lui non ha giocato ma sono riuscito ad avere la sua maglietta. Sono riuscito ad avere la maglia di Ibra e tanti altri come Bale e Lewandoski».

DEBUTTO IN NAZIONALE – «Emozione indescrivibile. Giocare contro l’Argentina, anche se era un’amichevole è stato emozionante».

DIFFERENZA SERIE A PREMIER – «Un modo diverso di vivere. Hanno orari, alimentazioni differenti. A livello calcistico è quello che si vede ossia c’è meno il ritiro, in allenamento facevamo molta tattica ma anche qui rispetto all’Italia ce n’è di meno. Si lavora sui possessi, partitella, torelli, schemi di squadra».

COMPAGNO PIÙ IMPORTANTE – «Ho giocato con Higuain e ho imparato molto sia dal punto di vista dell’esperienza che del gioco. È una persona fantastica dentro e fuori dal campo e si è creato un bel rapporto».

DIFENSORE PIÙ FORTE – «Ho giocato contro tanti difensori forti un nome in particolare non mi viene in mente».

COMPAGNO PIÙ STRANO – «Al Milan Kessiè, Calhanoglu, Castillejo erano i più “pazzi”. Al Wolverhampton sicuro Traorè e alla Fiorentina c’è Chiesa»