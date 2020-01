Fiorentina, Cutrone: «Contro l’Inter mai una partita come le altre»

Fiorentina, le parole di Patrick Cutrone in vista della sfida di domani tra i viola e l’Inter di Conte in Coppa Italia

Patrick Cutrone ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo passato in rossonero in vista anche del match di domani contro l’Inter.

«Visti i miei trascorsi, quelle contro l’Inter non sono mai partite normali. Ma noi andiamo a San Siro per vincere. Del resto, cosa abbiamo da perdere?».

DERBY – «Il 27 dicembre 2017, derby di Coppa Italia, minuto 104. Suso mi serve un pallone d’oro e io lo butto dentro. Inter eliminata. Il più brutto? Un derby perso per colpa di una tripletta di Icardi».