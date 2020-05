Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic si giocheranno la permanenza alla Fiorentina: un fatto sarà decisivo

La Fiorentina dovrà sciogliere numerosi nodi in vista della prossima stagione. Uno riguarda il dualismo tra Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic, i quali daranno vita a un vero e proprio derby di mercato per confermarsi in viola.

Come raccolto dalla Nazione, nelle ultime ore sono salite le quotazioni dell’ex Milan. Fondamentale, però, sarà la decisione del futuro tecnico della Fiorentina.