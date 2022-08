Fiorentina, faccia a faccia tra Kouame e la dirigenza: deciso il futuro dell’attaccante

Calciomercato Fiorentina: dopo un confronto con Kouame, i viola hanno deciso il futuro dell’attaccante

Christian Kouame resterà alla Fiorentina. È questo quanto deciso, come riportato dal Corriere Fiorentino, sia dal calciatore che dal club dopo il faccia a faccia avvenuto nella giornata di ieri.

Con le prestazioni delle ultime settimane, l’ivoriano ha dimostrato a Italiano di potersela giocare in viola e il tecnico ha deciso allora di confermarlo come quinto esterno in rosa. Sfuma così per l’Empoli uno degli obiettivi di mercato per l’attacco.