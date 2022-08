Fiorentina, giorno di sorteggi di Conference League

Alle ore 14.00 la Fiorentina conoscerà la sua avversaria di Conference League: Twente e Roayl Antwer gli incroci più insidiosi

Alle ore 14.00 la Fiorentina conoscerà la prima avversaria della sua Conference League. Nel sorteggio di Nyon i viola partono come testa di serie, assieme a West Ham, Villarreal, Colonia e Nizza. A tutti i club viene assegnato a caso un numero da 1 a 4 per le squadre testa di serie e da 5 a 8 per le squadre non testa di serie. Gli incroci più insidiosi dovrebbero essere per i Viola il Twente o il Royal Antwerp di Nainggolan. Di seguito tutti i possibili incroci.

5 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU)/Djurgårdens IF (SWE)

6 FC Twente (NED)/FK Čukarički (SRB)

7 PFC CSKA-Sofia (BUL)/Saint Patrick’s Athletic FC (IRL)

8 Lillestrøm SK (NOR)/Royal Antwerp FC (BEL)