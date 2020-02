Fiorentina, mano dura del Giudice Sportivo: multe salate dopo la Juve

Fiorenitna, mano dura del Giudice Sportivo dopo la gara contro la Juve e le polemiche che ne sono scaturite: 55 mila euro di multe

Mano dura del Giudice Sportivo contro la Fiorentina. I dirigenti viola, compreso il presidente Commisso, hanno polemizzato dopo la gara contro la Juve, persa per 3-0.

Sono state comminate tre multe: 25 mila euro ad Antognoni per aver offeso l’arbitro negli spogiatoi, 20 mila euro a Pradè per aver offeso ed aver usato un atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara e 10 mila euro a Barone per frasi offensive.