Fiorentina, Giuseppe Rossi: «Italiano deve essere bravo a dare imprevedibilità»

Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento della viola in campionato e in Europa. Le sue dichiarazioni.

MOMENTO – «Italiano deve essere bravo a dare più imprevedibilità ma sono sicuro che la squadra sia sulla buona strada per riuscire a farlo. Priorità a una delle due competizioni? Non so quanto sia importante la Conference ma è sempre Europa. Per me però la priorità deve restare il campionato per provare a puntare sempre più in alto. E’ sempre brutto quando una punta sta tanto senza segnare, è capitato anche a me. In quei momenti devi sempre stare sul pezzo in allenamento per prepararti al meglio alle occasioni che arrivano in gara. I viola hanno grandi attaccanti a cui non è la prima volta che capita questo. Sono grandi lavoratori, giocatori che amano quello che fanno e per questo proveranno sicuramente a migliorarsi. Quando ritroveranno la via del gol ne faranno tanti».