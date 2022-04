Fiorentina, Gonzalez: «Siamo forti e si è visto. E’ il mio gol più bello»

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha parlato dopo il successo dei viola in casa del Napoli: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Nico Gonzalez ha parlato così dopo Napoli-Fiorentina.

GOL – «Quello di oggi è il mio gol più bello. Ricordo tutta l’azione, alla fine ho fatto un bellissimo gol».

SEGNARE AL MARADONA – «Giocare in uno stadio come questo è una cosa a cui aspiro sempre. Mi fanno piacere i complimenti, a me piace correre per la squadra e dare una mano alla squadra sia in difesa che in attacco. Sto bene, la squadra è molto forte e lo ha dimostrato. Continuiamo così».