Fiorentina, Iachini: «Ottimo percorso. Chiesa? Non era deluso»

Giuseppe Iachini ha commentato il successo conquistato contro il Torino: le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha analizzato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Torino.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto un’ottima partita, non era facile ma siamo partiti forte come nelle ultime gare. L’unico rammarico è non aver chiuso prima, ne avevamo avuto l’opportunità. Lì dobbiamo ancora lavorare, ma il percorso è giusto e già antecedentemente i ragazzi meritavano qualche punto in più».

SALVEZZA – «Quando sono arrivato c’era tanta preoccupazione, i ragazzi hanno ripreso a fare quello che dovevano. Dopo la ripresa del campionato siamo la miglior difesa assieme al Milan, abbiamo fatto un bel percorso».

POSSIBILE ADDIO – «Sono sempre rimasto concentrato sul mio lavoro, abbiamo creato un bel rapporto e credo in quello che si fa dando mentalità e organizzazione. Abbiamo perso qualche punto alla ripresa dopo il lockdown, ma abbiamo insistito. I ragazzi ci credono, meritavano un finale di campionato tranquillo e ci sono riusciti ad ottenerlo. Importante aver raggiunto un obiettivo difficile, quando sono arrivato, ma non abbiamo fatto ancora nulla».

CHIESA – «Non era deluso, dovevamo servirlo di più e con più inistenza. Giochiamo ogni tre giorni, è importante mantenere più gente fresca possibile e non incappare in infortuni».