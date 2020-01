Fiorentina, Iachini: «Partita di cuore che ci ha permesso di vincere»

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, commenta la vittoria ottenuta al San Paolo contro il Napoli: le sue parole

Beppe Iachini ha commentato la vittoria ottenuta contro il Napoli al San Paolo. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

IACHINI – «Abbiamo fatto una partita di cuore che ci ha permesso di portare a casa una vittoria importante. Si cominciano a vedere i frutti del nostro lavoro. Chiesa sta recuperando la miglior condizione fisica e in questa fase preferisco accorciargli il campo e farlo giocare più vicino alla porta e non da esterno. Lì può essere devastante ed efficace per la squadra; in futuro potrò pensare a qualcosa di diverso».