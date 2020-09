Fiorentina, Iachini: «Torino duro. Onoreremo la maglia»

Iachini ha parlato al termine dell’amichevole vinta contro la Reggiana: le dichiarazioni del tecnico della Fiorentina

«Sono soddisfatto della prestazione di oggi contro la Reggiana, anche se dobbiamo migliorare ancora la condizione fisica. Mi dispiace per Pezzella e Biraghi, spero non sia stato nulla di grave. È stata una preparazione veloce, quest’anno non ci sarà niente di normale, ma stiamo lavorando bene e la strada è quella giusta. Torino? Si tratta di un duro avversario ma vogliamo ripartire col piede giusto. I tifosi? La loro assenza pesa: sono il calcio. Onoreremo la maglia».