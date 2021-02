Fiorentina, si pensa già al rinnovo di Gaetano Castrovilli. Rocco Commisso vuole mettere il numero 10 al centro del progetto

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, la Fiorentina continua a lavorare anche in prospettiva cercando di fidelizzare il futuro del talento di Gaetano Castrovilli alla causa gigliata. Il classe ’97 ha un contratto ancora lungo (scadenza giugno 2024) ma Rocco Commisso ha già deciso di voler adeguare il contratto del proprio numero 10 mettendolo al centro del progetto.

CLASSIFICA DA CRISTALLIZZARE – Prima di parlare del futuro però la Fiorentina vuole prima cristallizzare la propria classifica attualmente non distante dalla zona retrocessione. Dall’altro lato Castrovilli avrebbe già dato il proprio benestare – come scrive La Nazione – al rinnovo cercando, magari, di avere lo spazio giusto per garantirsi un futuro anche in Nazionale.