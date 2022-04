Fiorentina, incontro tra l’agente di Italiano e la dirigenza: di cosa si è discusso

Nella giornata di ieri, l’agente di Italiano ha incontrato la Fiorentina. Sul piatto sempre il discorso legato alla clausola rescissoria

Il futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina sta tenendo in apprensione i tifosi viola. La clausola rescissoria da 10 milioni di euro, esercitabile nei primi quindici giorni di giugno, non lascia tranquilli anche se l’allenatore ha già fatto sapere di non volersi lasciare distrarre dalle questioni legate al futuro.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, nella giornata di ieri Fali Ramadani, agente di Italiano, ha incontrato la dirigenza della Fiorentina in quello che però sarebbe stato definito dal club viola come un “incontro non programmato”. Il procuratore è in città per altri impegni ed è passato in sede per un saluto e poco altro.