Fiorentina Inter, il tifoso aggredito: «Hanno fatto bene a dare il Daspo. Ora voglio andare in Fiesole»

Intervenuto a La Zanzara il tifoso aggredito al Franchi durante Fiorentina Inter ha raccontato come sono andate le cose

DINAMICA – “Per me zero conseguenze, dal video sembra che mi abbiano picchiato, invece mi hanno lisciato. La sera stessa sono andato a ballare, quindi niente di che. Eravamo un gruppo di amici interisti e fiorentini, abbiamo detto: non andiamo né in Fiesole né nel settore ospiti, quindi siamo andati in Maratona. La gazzarra è iniziata dopo il 3-2 per colpa mia. E’ partito il coro su chi non salta è fiorentino, ma io fiorentino non sono. C’è stata un po’ di goliardia, mi hanno insultato“.

DASPO – “Ha provato a picchiarmi in uno stadio, cavoli suoi, gli sta bene, il Daspo ci sta. Tornerei lì allo stadio, non c’ho problemi con i fiorentini, io sono di Firenze. Vorrei anche andare in Fiesole, magari non contro l’Inter. Ci sono alcuni che sono falliti nella vita e provano a esternare le loro frustrazioni su altri”