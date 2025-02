Fiorentina Inter, Zielinski assente? Ecco le condizioni del calciatore nerazzurro

Fiorentina Inter, Zielinski assente? Le condizioni del centrocampista polacco in vista del recupero della sfida del Franchi

Fiorentina Inter, match in programma domani sera quale recupero della sfida sospesa per la vicenda Bove, andrà in scena domani. Lo sa bene Simone Inzaghi che in queste ora sta stilando la formazione da schierare sul campo dell’Artemio Franchi. A tal proposito, Tuttosport ha fornito importanti informazioni tra le quali anche novità cruciali sulle condizioni di Zielinski teoricamente recuperato dopo la febbre di inizio settimana.

FIORENTINA INTER – «Regolarmente sul verde invece Dumfries, che sconterà la squalifica per somma di ammonizione al prossimo turno di A. Zielinski, che ieri si era allenato a parte causa influenza, dovrebbe infine regolarmente far parte della spedizione toscana, col gruppo nerazzurro in partenza questo pomeriggio in treno per Firenze. Capitolo formazione: il tecnico piacentino punterà sugli stessi uomini del derby, ad eccezione di Bisseck che dovrebbe prendere il posto dal 1’ di Pavard»