Fiorentina, Italiano: «A Napoli match di sacrificio. Loro due non ci saranno»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: ecco le sue dichiarazioni

In una diretta social sui canali della Fiorentina ha parlato mister Vincenzo Italiano.

SITUAZIONE – «Abbiamo fatto un bell’allenamento, sono contento».

PRIMAVERA – «Complimenti per l’ennesima finale intanto. Significa che si lavora bene e l’allenatore sta facendo un gran lavoro. C’è grande soddisfazione. In tanti spesso si allenano con noi e li conosciamo. Sono sempre in orbita prima squadra e quindi complimenti alla società».

JUVE – «Ci penso ma la preparazione arriverà nei giorni precedenti. ora pensiamo agli altri impegni».

NAPOLI – «Servirà lo spirito di Milano, avevamo detto che la partita richiedeva personalità, a Napoli sarà lo stesso. Sono in forma e ci sarà una grande spinta dal pubblico. Sarà un match di sacrificio».

BONAVENTURA E ODRIOZOLA – «Non ci saranno. Sono stati due infortuni bruttini. I fastidi poi ti limitano, speriamo di riaverli presto. Lucas è stato importante ma chi lo sostituirà sarà pronto. I ragazzi li vedo lavorare, c’è fiducia».

CABRAL – «Arthur è in miglioramento. Penso che dopo i primi 20′ nel derby si è sciolto e ha perso le sue ansie. Abbiamo sia lui che Kris, lavorano bene tutti e due e il polacco ha ancora qualche fastidio».