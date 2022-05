Clausola Europa, Italiano e il retroscena sul contratto

Vincenzo Italiano riporta la Fiorentina in Europa dopo sei anni e spunta il retroscena della clausola sul contratto

Per Vincenzo Italiano è stata un’altra stagione positiva, dopo la salvezza con lo Spezia è arrivata l’Europa con la Fiorentina.

La vittoria per 2-0 contro la Juventus ha sancito l’ufficialità del verdetto, sarà Conference League e spunta anche un retroscena sul contratto. Il tecnico aveva chiesto di inserire una clausola al momento della firma che prevedesse un bonus in caso di arrivo in Europa. Obiettivo centrato e tecnico che si è guadagnato quei 300 mila euro di bonus. Lo riporta Firenzeviola.it.