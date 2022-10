Fiorentina, attacco flop e tanti infortuni: la Conference consuma le energie e Italiano cerca la cura

I nuovi faticano a inserirsi, la squadra giocando ogni tre giorni non riesce a recuperare al meglio ma Italiano cerca la cura della sua Fiorentina

I nuovi faticano a inserirsi, la squadra giocando ogni tre giorni non riesce a recuperare al meglio ma Italiano cerca la cura della sua Fiorentina.

La squadra viola non riesce a girare, in attacco non è la stessa vista nella passata stagione e anche gli attaccanti non trovano il guizzo giusto. Jovic fuori condizione, Cabral non ingrana e la soluzione del falso nove aiuta fino a un certo punto. In Conference Italiano cerca la cura al netto di alcune assenze e vuole risollevare le sorti della sua Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.