Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo assolutamente evitare i playoff»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros.

PAROLE – «Ci teniamo tantissimo ad arrivare primi in questo girone. Abbiamo due risultati utili quindi vogliamo evitare il playoff. Vogliamo vincere il girone, rispetto all’anno scorso è stata molto più difficile. All’andata il Ferencvaros ci ha messo in difficoltà, è una squadra temibile e domani in questo stadio sarà un bolgia. Domani cercheremo di andare via da qua sfruttando il doppio risultato. Una lavora sempre per cercare di migliorare, l’importanza che diamo di arrivare primi è evitare il doppio confronto con una squadra che arriva dall’Europa League. Domani dobbiamo fare sicuramente la partita».