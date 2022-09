Fiorentina, Italiano: «Due punti persi, arrabbiato e rammaricato»

Le parole di Vincenzo Italiano dopo il pari tra Fiorentina e Juve: «potevamo fare qualche gol in più, ma rimane la prestazione»

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Fiorentina Juve. Le sue dichiarazioni.

DUE PUNTI PERSI – «Si si. Sono molto tra l’arrabbiato e il rammaricato. Troppe situazioni dove in queste partite devi approfittare della grande gara che fai e delle difficoltà dell’avversario. Quando è alle corde devi provare a vincere. Mi dispiace, dobbiamo ricercare queste situazioni. Oggi potevamo fare qualche gol in più rispetto a quello fatto, ma rimane la prestazione nonostante la non vittoria. Siamo alla quinta giornata, mi auguro che le prestazioni rimangano tali. sono dispiaciuto. Lavoriamo per queste gare, per rimanere nella metà campo avversaria. Poi manca lucidità, c’è stanchezza…Oggi abbiamo sbagliato anche un rigore. Mi dispiace, l’ho detto nella gara precedente che gli attaccanti una giocata o un gol è sempre utile».

