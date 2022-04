Fiorentina, Italiano fa tremare i viola: c’è un clausola di rescissione

Nel contratto di Italiano con la Fiorentina sarebbe stata inserita una clausola che gli permetterebbe di firmare con un altro club

Firenze e la Fiorentina sono innamorati di Vincenzo Italiano e vorrebbero vederlo sul panchina viola ancora per tantissimo tempo. Come riportato da La Repubblica, il contratto dell’allenatore scade nel 2023 e nel contratto è presente anche un rinnovo automatico fino al 2024 a favore del club. Nell’accordo, però, c’è anche un’altra clausola che permetterebbe a Italiano di firmare con un altro club a fine stagione.

Pagando una penale di 10 milioni in una sola tranche entro i primi quindici giorni di giugno, infatti, l’allenatore sarebbe libero di firmare con qualsiasi altra squadra voglia. La cifra è sicuramente alta, considerando anche la durata minima del contratto con la Fiorentina, ma le voci che circolano sul Napoli non fanno stare tranquilli in viola.